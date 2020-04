Ministro de Salud: “Hemos quintuplicado su capacidad de procesar pruebas de descarte de coronavirus”

El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que al día de hoy el Perú ha logrado quintuplicar su capacidad para procesar pruebas moleculares de detección del coronavirus.

Explicó que hace 13 días se hacían 500 pruebas diarias y que actualmente pueden hacerse 1,500 al día, aunque hay capacidad para más: hasta 2,500 pruebas diariamente.

En entrevista con el programa Agenda Política de canal N, el titular del sector manifestó que dicha capacidad instalada (2,500 pruebas por día) aún no se ha logrado cubrir.

“Estamos recolectando las muestras. Si antes las hubiéramos tenido, no podríamos haberlas procesado. Antes teníamos quejas de que las personas no tenían sus resultados, demoraban hasta 5 días y ahora eso ya no está sucediendo en la mayoría de los casos porque nuestra capacidad ha mejorado sustantivamente”.

Indicó que el Instituto Nacional de Salud (INS) está trabajando con nueve laboratorios en todo el país, públicos y privados, que ya tienen esa capacidad de analizar pruebas de esta infección.

“Hemos adquiridos 54, 000 pruebas moleculares, de las cuales 4, 000 ya se encuentran en nuestros almacenes y 50,000 estarán siendo repartidas a lo largo de abril y parte de mayo. Hemos salido a comprar 350, 000 pruebas moleculares adicionales que serán introducidas a nuestro sistema en los sucesivos meses”.

Imagen: Agencia Andina

Refirió que a éstas pruebas debe añadirse el millón 400, 000 pruebas rápidas adquiridas recientemente por el gobierno peruano, de las cuales ya se han repartido 350, 000 en todas las regiones.

“Debemos alcanzar el nivel de 12,000 pruebas diarias para poder tener la imagen precisa de cómo se está moviendo el virus en el país. Esas 12, 000 pruebas diarias no las vamos a alcanzar solo con pruebas moleculares, sino también con pruebas serológicas (pruebas rápidas) que ya estamos empleando. Esperamos en el transcurso de esta semana alcanzar esa cifra”, adelantó.

Por ello, invocó a los gobiernos regionales a acelerar la contratación de personal que irá casa por casa para desarrollar dichas pruebas rápidas (serológicas).

Dijo que los fondos se encuentran disponibles desde hace un mes en las diferentes regiones del país, pero hasta el momento hay un bajo nivel de ejecución.

"Ahora que ya tienen las pruebas rápidas deben acelerar la contratación de personal para aplicar las pruebas".

El Minsa informó esta mañana que a 83 se elevó el número de personas fallecidas por la infección Covid-19. Se ha procesado un total de 19,410 pruebas de detección de la enfermedad, de las cuales 2,281 dieron positivos y 17,129 fueron resultados negativos.

A la fecha, hay 321 hospitalizados, de los cuales 81 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica.

(Con información de Andina)

Imagen: La República