Coronavirus: ¿Cómo impactará el nuevo Covid-19 cuando llegue el frío?

El coronavirus está generando la crisis mundial, ya que a su paso ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Perú es uno de los países que viene luchando contra ello por lo que el Presidente Martín Vizcarra ha ordenado una cuarentena y así prevenir la propagación.

Pero, algo que ha provocado la preocupación de muchos es la llegada del invierno a diferentes países y que esto genere mayor riesgo al coronavirus. Pero, ¿El frío impactará en el coronavirus?

De acuerdo al doctor Carlos Di Pietrantonio, médico epidemiólogo, explica al portal TN que el frío no tendría efectos negativos en el coronavirus y que lo que viene circulando en las redes no tendría validez.

“Les afirmo que el virus no cambia, no muta, con el frío no se convierte en un propagador de la enfermedad, la agresividad es la misma, pero sí debo decir que los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos frente a ese contexto”, explica el especialista.

Entonces, ¿Cómo afecta el frío nuestra salud?

"Cuando la temperatura desciende por debajo de los 15 grados, se desencadenan en el organismo una serie de cambios. Por cada grado que desciende, las muertes en las poblaciones de riesgo aumentan cerca de un 1 a un 1,5 por ciento, y no sólo debido a gripes", menciona el especialista.

Según el doctor Di Pietrantonio, las bajas temperaturas aumentan también los infartos y los accidentes cerebrovasculares, y las personas más vulnerables a estos cambios son los ancianos y los sujetos con su sistema inmune comprometido.

Coronavirus y la llegada del invierno

Es importante mencionar que, los virus tienen una cierta estacionalidad con un aumento en la propagación. Se da un pico en la estación fría y una menor afectación en la época cálida.

Esto se debe a que la humedad y las bajas temperaturas favorecen las transmisiones, y en aquellas personas con factores de riesgo pulmonar, se agrava el estado de quienes los presenten.

Sin embargo, el virus frente al frío no cambia, cambia nuestro organismo. Y cambian nuestras costumbres: permanecemos más tiempo en ambientes cerrados, no ventilados, con menor humedad. “Estos cambios de hábitos humanos sí favorecen la propagación del virus”, advierte el médico epidemiólogo.

“Muchos, y con lógica, están preocupados por el contagio en chicos, cuando la evidencia epidemiológica muestra que la patogenicidad del virus en los chicos es baja, aunque esta incidencia varía según las poblaciones, sobre todo porque desconocemos la posibilidad de mutaciones que tiene el virus en su estructura”, finaliza Di Pietrantonio, que basó sus afirmaciones en la experiencia que dejó la Gripe A, un “familiar” cercano del Covid-19.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.