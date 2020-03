Coronavirus: ¿Sabías que las vacunas contra influenza y neumonía ayudan a disminuir riesgos?

Las vacunas contra la influenza y la neumonía ayudan a evitar las complicaciones que provoca el coronavirus en los adultos mayores y en personas con enfermedades de fondo, como males pulmonares, diabetes, hipertensión e, incluso, quienes reciben quimioterapia.

Así coincidieron en señalar el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Omar Trujillo, y el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, quienes consideran que ese grupo poblacional debe ser vacunado de todas maneras.

"Eso no quiere decir que, si estoy vacunado contra la influenza, no me dará el coronavirus. Lo que sí ocurre es que la vacuna ayudará a disminuir el riesgo, es decir que el paciente se agrave", comentó el titular del INS.

Por su parte, Gotuzzo sostuvo que las vacunas le van a dar a la persona que se infecte por coronavirus mejores posibilidades de afrontar la enfermedad, evitando las complicaciones.

"Esta (el coronavirus) no es una enfermedad de los niños. Son muy pocos los menores infectados y ninguno ha muerto. Pero quienes pueden morir son quienes tienen una enfermedad de fondo o los adultos mayores", remarcó el especialista.

Anotó que más del 80% de las personas que han contraído el coronavirus en el mundo lo supera rápidamente y, en el caso de los niños, estos harán un resfrío común que también pasará en corto tiempo.

¿Cuánto tiempo dura el virus?

Respecto al tiempo de vida de este virus denominado COVID-19, Gotuzzo dijo que es capaz de mantenerse vivo por dos o tres días -pero no más- sobre una superficie.

Para eliminarlo, es suficiente limpiar las superficies con lejía u otro desinfectante, pero además - insistió - en el lavado de manos durante 20 segundos como medida principal de prevención.

Remarcó, además, que este no es tiempo de usar mascarillas y que éstas solo deben ser usadas por el personal de salud y por las personas sospechosas de haber contraído el virus.