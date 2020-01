¿Sabías que caminar 30 minutos al día te ayuda a prevenir la diabetes?

Una de las enfermedades más temidas por las personas es la diabetes, ya que no tiene cura, por lo que muchos se han preguntado cómo prevenirla y así evitar complicaciones de la salud en futuro.

Ante ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó evitar el consumo de bebidas y refrescos, productos envasados con altos niveles de azúcar, por tratarse de los principales factores para la aparición de la diabetes, enfermedad que se presenta en el 3.6% de los peruanos a partir de los 15 años de edad.

Al respecto, el responsable técnico de Prevención y Control de Daños no Transmisibles del Minsa, Jorge Hancco Saavedra, sugirió cuidar la alimentación sobre la base de una dieta balanceada que incluye al menos cinco frutas, verduras y lácteos. “Esto ayudará a controlar el nivel de azúcar y regulará la presión arterial y colesterol”, puntualizó.

También destacó la importancia de reducir el consumo de comida rápida y refrescos porque no contribuyen a tener un peso saludable. En ese sentido, recomendó caminatas de, por lo menos, 30 minutos diarios; además de ejercicios que no requieren de un gimnasio, la práctica de deportes, no fumar ni beber alcohol y controlar el peso corporal.

Alto riesgo de padecer diabetes

Hancco Saavedra explicó que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente.

Alertó que la diabetes puede provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. “La persona con diabetes presenta un riesgo 40 veces mayor de amputación, 25 veces mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces mayor de ceguera, entre 2 a 5 veces mayor de accidente vascular encefálico y entre 2 y 3 veces mayor infarto agudo al miocardio”, manifestó.

La diabetes se presenta de la siguiente manera:

Diabetes tipo 1: Cuando el páncreas deja de producir insulina, por lo tanto, necesita inyectarse esta hormona o recibirla mediante una bomba de insulina. Mayor incidencia en niños o adultos jóvenes.

Diabetes tipo 2: El páncreas produce insulina, pero ésta no puede ser utilizada correctamente. Se presenta en adultos, pero cada vez es más común en adolescentes que tienen sobrepeso, obesidad y además realizan poca actividad física.

Diabetes gestacional: Causada por las hormonas del embarazo o por la escasez de insulina. Se presenta en algunas mujeres durante las últimas etapas del embarazo. Una mujer que la haya padecido tiene más probabilidad de desarrollarla posteriormente.

De otro lado, Jorge Hancco afirmó que existen diferentes factores que influyen en el riesgo de presentar Diabetes tipo 2:

Los factores de riesgo que no pueden ser modificados: La edad, historia familiar y la historia personal de diabetes (por ejemplo, diabetes gestacional).

Los factores de riesgo que si pueden ser modificados: Obesidad, sobrepeso y aumento de la circunferencia de la cintura, consumo de tabaco, falta de actividad física, alimentación inadecuada que pueden ser modificados con estilos de vidas saludables.