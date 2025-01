No perdonaron a 'Joker 2' y lidera nominaciones a los Razzie 2025: Lista a lo peor del cine

La industria del cine no deja de sorprender, y este año no fue la excepción. Como miles esperaban, ‘Joker 2: Folie à Deux’, una de las películas más comentadas del 2024, ha sido nominada en varias categorías de los Premios Razzie 2025, conocidos por destacar lo “peor” de Hollywood. Pese a contar con el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, y de la estrella de la música, Lady Gaga, a los organizadores, a la prensa y a los fans, no convenció.