"Cuando el teléfono suena", guía de capítulos: fechas de estreno y dónde ver el kdrama

El universo del Kdrama se enriquece con una nueva joya que promete mantener a los espectadores al filo de sus asientos: "When the phone rings" ("Cuando suena el teléfono"). Esta serie combina una narrativa atrapante con actuaciones de primer nivel, imágenes impecable, consolidando una propuesta que ya está dando de qué hablar entre los amantes del género.

No. La serie está basada en la popular novela web de Kakao Page "The number you have dialed" de Geon Eomul Nyeo. La serie consta de 12 episodios.