‘El Mundo Oculto de Sabrina’ ya tiene fecha de estreno de su cuarta temporada

Los seguidores de “El mundo oculto de Sabrina” podrán disfrutar de una temporada más de las aventuras de la peculiar bruja que es interpretada por Kienan Shipka. La plataforma por streaming, Netflix ha lanzado un breve adelanto de lo que será la cuarta y final temporada de la serie, la cual se estrenará de manera de cierre para este extraño año: así es el 31 de diciembre llegarán los capítulos finales.

“En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, el aquelarre deberá luchar contra cada amenaza una por una. Con el paso de la historia, veremos cómo las brujas emprenden la guerra contra el mal con la ayuda de ‘El club de la pelea’; además, veremos a Nick ganando terreno en el corazón de Sabrina” – comentó su showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

La cancelación de Sabrina se anunció oficialmente a principios de este año y los fanáticos han estado muy ansiosos por ver cómo terminarán los últimos episodios. Recientemente fue el mismo showrunner de la serie quien anunció que venían “sorpresas” para los fans de la serie y no sabemos si aquello tiene que ver con el anuncio de esta nueva fecha o si algo más está tramando Netflix sobre Sabrina.

¿De qué se tratará esta cuarta temporada de ‘El mundo oculto de Sabrina’?

Con Madam Satán (Michelle Gomez) embarazada del Señor Oscuro, el legado de este promete convertirse en el peor enemigo de Sabrina, pero justo como la bruja lo menciona en el tráiler, parece que no dará su brazo a torcer y no firmará con Lucifer. La temporada tres tuvo varias bajas de personajes importantes, pero al final gracias a la unión entre Sabrina y Ambrose (Chance Perdomo) pudo revivir a quienes habían muerto y acabar con Los Primordiales. No olvidemos que también en la entrega pasada se profetizó que una fuerza oscura se avecinaba y que las Spellman jamás habían tenido esta clase de enemigo. La otra intriga es si Nick (Gavin Leatherwood) y Sabrina regresarán.