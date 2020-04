¡Atención! Sigue estos pasos para dominar Netflix

La Casa de Papel se estrenó el viernes 3 de abril esta semana y esta parte 4 es la más estremecedora y emocionante de todas. ¡Llena de acción y con giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento!

Si te estás preparando para tomar el control de Netflix y seguir a El Profesor en su última aventura, sigue estos seis pasos y pronto serás parte de La Resistencia.

Sé parte de La Resistencia

Crea una identidad aprobada por El Profesor personalizando tu foto de perfil. Cuando inicies sesión en tu cuenta de Netflix, ve a Netflix.com/EditProfiles, selecciona el perfil que deseas actualizar y luego, siéntete libre de editar tu nombre e imagen de perfil. Hay toda una fila de La Casa de Papel solo para ti.

Si encuentras algún infiltrado, elimina su dispositivo

No se permiten intrusos; esta no es la Casa de Papel. Para evitar que posibles infiltrados como tu amigo, tu hermano o hasta tu ex usen tu Netflix, ve a Cuenta, haz clic en "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y haz clic en el botón para confirmar la desactivación. Crisis evitada.

Planea tu propio atraco: lleva Netflix contigo

Puedes descargar contenido para verlo en cualquier lugar y en cualquier momento, casi como un banco, pero sin necesidad de formarse en la línea.

En la aplicación de Netflix en tu dispositivo móvil, selecciona el título que deseas descargar. En la página de descripción, da clic en el icono de Descargas (para programas de TV, el icono aparecerá junto a cada episodio disponible).

Una vez que el título haya completado la descarga, podrás acceder a él desde la sección “Descargas”. ¡Todo listo!

No dejes rastro

Incluso los mejores atracos pueden verse comprometidos cuando dejas pistas para que la policía las encuentre. Si deseas mantener en secreto tus películas y programas favoritos, puedes borrar tu Actividad de Visualización iniciando sesión en tu cuenta de Netflix en Netflix.com.

Selecciona el perfil para el que deseas editar la Actividad de Visualización y haz clic en la opción Cuenta. En “Mi perfil”, selecciona “Actividad de Visualización” y en la página “Actividad de (tu nombre)”, haz clic en el ícono al lado del episodio o título que deseas ocultar (si estás ocultando un episodio, también se te dará la opción de ocultar toda la serie).

Si deseas ocultar todo tu historial, selecciona la opción “Ocultar Todo” en la parte inferior de la página. Se te pedirá que confirmes que deseas ocultar todo el historial.

Navega por Netflix como Río

¿Te consideras un experto en tecnología? De ser así, asegúrate de conocer estos prácticos códigos cuando veas algo en tu computadora:

F activará la pantalla completa; Esc te sacará de allí

PgDn hace una pausa; PgUp se usa para continuar la reproducción

La tecla espacio también se usa para pausar y reproducir

Mayús + flecha derecha se usa para adelantar rápidamente; Shift + flecha izquierda se rebobinará.

Códigos secretos de El Profesor

El profesor conoce bien Netflix y ha creado estos códigos especiales para ayudar a llevarte a tu próximo maratón lleno de adrenalina más rápido.

Acción y aventuras (1365)

Thrillers de acción (43048)

Acción y aventuras sobre crímenes (9584)

Thrillers sobre crímenes (10499)

Programas sobre crímenes (26146)

Películas latinoamericanas sobre crimen (4756)

Películas surrealistas sobre crimen (2232)