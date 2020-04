‘La Casa de Papel 4’: las canciones también fueron las protagonistas en la serie de Netflix

La cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’ llegó a Netflix y, aprovechando el confinamiento, la maratón no se hizo esperar. Millones de fans que esperaban ansiosos ver cómo proseguía la historia del Profesor y su banda ya lo terminaron de ver

Ahora toca fijarse en esos detalles que pudieron pasar desapercibidos durante el atracón del fin de semana, como por ejemplo todas esas músicas y canciones que suenan en algunos momentos clave de estos ocho nuevos capítulos.

Así, el primer momentazo musical de la cuarta entrega lo protagoniza Berlín, el personaje de Pedro Alonso, que en un flashback que lleva a los espectadores hasta el momento de su boda con Tatiana, se marca una estilosa versión del 'Ti amo', el himno del gran Umberto Tozzi, acompañado ni más ni menos que de un coro gregoriano.

A partir de ahí, y más allá de ya la archipopular 'My Life Is Going On', la canción de la cabecera de la serie de Cecilia Krull, en la variopinta selección musical de esta cuarta temporada se van sucediendo éxitos de la España más cañí como 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas o el pasodoble Suspiros de España con temas de Arcade Fire, Van Morrison o Damien Rice.

Sin olvidar, por supuesto, el 'Cuando suba la marea', el temazo de Amaral que suena en uno de los momentos más emotivos no ya solo de esta cuarta temporada, sino de toda la serie.

Estas son todas las canciones de ‘La Casa de Papel 4’:

- CECILIA KRULL - MY LIFE IS GOING ON - MÚSICA ORIGINAL DE LA SERIE DE TV LA CASA DE PAPEL / MONEY HEIST

- UMBERTO TOZZI - TI AMO

- LAS GRECAS - TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE

- BELAKO - MASKENFREIHEIT

- VAN MORRISON - DAYS LIKE THIS

- NINO BRAVO – LIBRE

- FRANCO BATTIATO - CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE - REMASTERED

- HOWE GELB - ALL YOU NEED TO KNOW

- LOS LOBOS - LA BAMBA

- PINK MARTINI - AMADO MIO

- REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, SPANISH FOLKLORE - SUSPIROS DE ESPAÑA (PASODOBLE)

- BOMBA ESTÉREO - FUEGO

- LA FANFARRIA DEL CAPITÁN - LA PALLOZA

- CESÁREO GABARÁIN - PESCADOR DE HOMBRES

-DAMIEN RICE - DELICATE

- AMARAL - CUANDO SUBA LA MAREA

- ARCADE FIRE - WAKE UP

- NAJWA - BELLA CIAO

(Con información de Europa Press)