Metropolitano , corredores y Metro de Lima aplicarán medidas ante el calor y las lluvias. Conoce los cambios en buses, estaciones y rutas de transporte.

¿Más aire dentro de los buses? Metropolitano instalará deflectores y ampliará la apertura de ventanas. | Composición Wapa

¿Más aire dentro de los buses? Metropolitano instalará deflectores y ampliará la apertura de ventanas. | Composición Wapa

Las altas temperaturas y las lluvias asociadas al fenómeno El Niño han llevado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención en el transporte público de Lima y Callao. Ante el riesgo de golpes de calor, aniegos e interrupciones del servicio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una serie de acciones que alcanzarán al Metropolitano, los corredores complementarios, el Metro de Lima y el transporte convencional.

Las disposiciones buscan mejorar las condiciones de viaje de miles de pasajeros, especialmente durante las horas punta, cuando la concentración de usuarios y el calor pueden generar mayores molestias y riesgos para la salud.

Metropolitano instalará más sistemas de ventilación y bebederos

Una de las principales medidas anunciadas por la ATU está dirigida a los buses del Metropolitano, donde se instalarán más deflectores para favorecer la circulación del aire.

También se realizarán adecuaciones en los vidrios y topes de las ventanas, con el objetivo de mejorar la ventilación dentro de las unidades durante los días de mayor temperatura.

En las estaciones, la entidad contempla la instalación de toldos en determinados puntos y bebederos en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo.

Asimismo, se incrementará la presencia de personal médico para atender posibles emergencias relacionadas con el calor.

Como parte de los trabajos preventivos frente a las lluvias, también se han realizado labores de impermeabilización de techos y limpieza de canaletas.

¿Qué pasará con los corredores y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima?

Los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado también contarán con medidas de contingencia ante posibles emergencias climáticas.

La ATU informó que se establecerán rutas alternativas para mantener la circulación de los buses si se producen inundaciones, huaicos o daños en las vías habituales.

En cuanto a las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, se reforzarán las labores de limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, bombas y canales.

La atención se concentrará especialmente en las estaciones subterráneas de la Línea 2, donde se busca reducir el riesgo de acumulación de agua y posibles interrupciones del servicio.

Además, se identificarán y señalizarán sectores vulnerables a inundaciones, como pasos a desnivel, puentes y vías cercanas al río Rímac.

Estas acciones permitirán advertir oportunamente a los conductores y reducir el riesgo de que las unidades queden inmovilizadas, señaló la ATU.

Conductores serán capacitados para atender golpes de calor

Otra de las acciones anunciadas está relacionada con la preparación del personal que opera los servicios de transporte público.

Los conductores del Metropolitano, corredores complementarios, transporte regular y taxis recibirán capacitación para identificar y atender inicialmente a pasajeros que presenten síntomas asociados a las altas temperaturas, incluidos posibles golpes de calor.

También se reforzará la revisión de motores y sistemas de ventilación de las unidades, con la finalidad de prevenir fallas mecánicas y sobrecalentamientos durante las jornadas de intenso calor.

ATU utilizará herramienta digital para detectar zonas de riesgo

Como parte de su estrategia de prevención, la autoridad de transporte implementó un geovisor que permitirá identificar puntos vulnerables ante emergencias climáticas.

Esta herramienta facilitará el seguimiento de las unidades que circulen cerca de zonas de riesgo y ayudará a planificar rutas de contingencia cuando las condiciones de las vías dificulten el tránsito.