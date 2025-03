La influencer Nicolle Figueroa: Reflexiones sinceras sobre la realidad detrás de las redes sociales

Al inicio de la conversación, Nicolle Figueroa admite con sencillez la presión constante que siente por mantenerse activa en sus plataformas digitales. “La gente cree que ser influencer es sencillo, pero en realidad implica una presión constante. Hay días en los que simplemente no quiero grabar ni subir nada, pero siento que debo hacerlo para mantener la conexión con mi audiencia”, explica con transparencia.

Además, Nicolle reflexiona sobre uno de los principales desafíos en su carrera: la necesidad permanente de adaptarse a cambios rápidos en el entorno digital. "Las redes sociales están en constante evolución; lo que funciona un día, puede no funcionar al siguiente. Mantenerme actualizada y flexible ante estos cambios es algo que requiere esfuerzo constante”, señala.

Al abordar el tema de la creatividad, Nicolle Figueroa comparte abiertamente cómo lidia con bloqueos creativos, situaciones que enfrenta regularmente. “La creatividad no siempre fluye fácilmente. Hay momentos en que simplemente no encuentro inspiración y eso genera frustración. Con el tiempo he aprendido que lo mejor en esos casos es darme espacio y volver a intentarlo más tarde. La calidad del contenido siempre mejora cuando estoy más relajada”, indica con sinceridad.