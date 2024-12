Joven colombiana estalla de alegría al escuchar 'Cholito Jesús' de Los Toribianitos: '¡El mejor villancico de Perú!'

En un video viral compartido en su cuenta de TikTok , la joven no pudo contener las lágrimas al escuchar esta emotiva canción que resalta el espíritu navideño y el cariño por el Niño Jesús. Conmovida por la letra y la melodía, la joven colombiana destacó lo que para ella representa la canción, calificándola como "el mejor villancico de Perú".

En su publicación, la tiktoker compartió sus sentimientos: "Nunca pensé que algo que no es de mi país pudiera tocarme tanto. Esta canción me hizo ver la belleza de lo que representa Perú en Navidad. El Niño Jesús peruano es tan especial, y la forma en que lo cantan me hace sentir que todos damos lo mejor de nosotros para estas fiestas", expresó con emoción.