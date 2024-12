Productora de Televisa siente culpa y revela que ella causó que Chespirito "parta hacia la eternidad"

Maca Rotter se animó a contar detalles acerca del homenaje de casi 5 horas para Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. La productora de Televisa reveló que el comediante nunca había querido recibir ello en vida.

Roberto Gómez Bolaños y el inicio de la propuesta

Según sus declaraciones, Gómez Bolaños, quien ya tenía para aquel entonces 82 años, era ajeno al avance que venía experimentando la tecnología. Es por ello que le propuso un llamativo reto.

"Le dije que si tenía un millón de seguidores en Twitter (ahora X). Íbamos a hacer un live. Él me preguntó que era. Le expliqué era una entrevista en vivo desde su casa para que la gente pueda preguntarle en vivo. Él lo vio no lejano. Pensó que eso no iba a pasar nunca", subrayó.

Fue así que Roberto Gómez Bolaños escribió su primer tweet, lo cual terminó siendo un furor. En menos de dos semanas se lograría el objetivo y el creador del Chavo del 8 terminaría siendo entrevistado vía digital.

"Fue de las cuentas de mayor crecimiento más rápido de la historia. Hace el live de su casa", destacó Rotter para luego señalar que en Televisa, productora mexicana, la estaban presionando para que ella pueda convencer a Roberto Gómez Bolaños de que acepte un homenaje en vida. Sería el principio del fin.

Chespirito y el homenaje en vida que recibió

"A mí me estaban presionando para que hiciéramos un homenaje en vida a Roberto. Se lo habían querido hacer, llevaban 20 años tratando de hacerle ese homenaje en vida y Roberto no había querido", subrayó.

Rotter, teniendo esta información, durante la entrevista que ella le hizo en el live le volvió a colocar otro reto. Le dijo que si llegaba a dos millones de seguidores, le dejaba hacer un homenaje en vida.

"Él dijo que eso no iba a pasar y nos dimos la mano. Se empieza la planeación del Auditorio Nacional y mientras más iba avanzando, más iba creciendo. Acabaron 16 países conectados", destaca.

No obstante, la salud de Roberto Gómez Bolaños se resquebrajaría una semana antes de la fecha del homenaje. Rotter, viendo la gravedad del asunto, le propuso cancelar el evento por precaución, pero se sorprendió al recibir la respuesta de Gómez Bolaños.

"Gravísimo, terapia intermedia. Se sentía super mal, tenía enfisema pulmonar. Con una insuficiencia respiratoria, escuché que querían poner una cámara en una grúa en los exteriores del hospital. Entré en una crisis. Dije ¿De qué hacen? ¿Qué hablan?", acotó.

Rotter señaló que allí entendió que todo el homenaje a Roberto Gómez Bolaños apuntaba netamente a intereses por parte de la productora. Ella le propuso cancelar el evento al artista mexicano, pero él se negó.

"Yo te lo prometí y no te voy a fallar. Yo voy a estar allí. No va a pasar nada, tú no te preocupes […] Fueron 5 horas de homenaje, y él empezó a sentirse mal. El médico me dijo que ya era suficiente. Salimos un séquito de 20 personas a acompañarlo a la ambulancia y llegamos. Subimos, todo el mundo se despide y veo que se regresaban al Auditorio. Veo a Roberto con la cardióloga, cierran la puerta y nos vamos", mencionó.