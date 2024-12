Las grabaciones, que incluyen casetes y archivos digitales, revelan 12 canciones no conocidas de Jackson, realizadas antes de su famoso álbum "Dangerous" de 1991. A pesar de la emoción que este descubrimiento causó entre los fanáticos, las canciones no podrán ser lanzadas públicamente. Según el Jackson Estate, que maneja los derechos del legado de la estrella, toda la propiedad intelectual de sus grabaciones y composiciones sigue bajo su control, lo que impide su comercialización o distribución.

Entre las grabaciones se encuentran temas como "Don't Believe It", una posible respuesta a los rumores sobre Jackson, y "Truth on Youth", que parece ser una colaboración con el rapero LL Cool J. Además, algunas cintas muestran conversaciones entre Jackson y Loren sobre el proceso creativo de las canciones.