Canasta y vale de pavo por Navidad: ¿Están obligados a darte estos beneficios en tu trabajo?

A diferencia de otros beneficios laborales que están establecidos por ley, como el pago de la gratificación por Navidad o el aguinaldo, la entrega de canastas o vales de pavo no es obligatoria. Plácido explica que no existe una legislación que obligue a las empresas a dar estos beneficios, por lo que su entrega queda a criterio de cada empleador.

Si tu empresa decide no entregarte la canasta navideña o el vale de pavo, no estarías en tu derecho de exigirlo legalmente. No hay una normativa que obligue a los empleadores a ofrecer estos beneficios, aunque existen algunos sectores que, debido a sus convenios colectivos, podrían recibir estos obsequios de manera regular.

En consecuencia, si no se entregan, no estarías en falta legal. No obstante, es importante tener en cuenta que algunas empresas deciden incluir estos beneficios en sus contratos de trabajo o acuerdos internos, aunque no sea obligatorio.