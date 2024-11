Un total de 43 monos han escapado de un laboratorio de investigación médica en Yemassee, causando alarma entre los residentes y desatando un operativo de recaptura. Los primates, que estaban bajo experimentación en el centro Alpha Genesis, fueron liberados cuando un empleado nuevo no cerró correctamente una cabina, permitiendo que los monos salieran del recinto.

La fuga de los monos ha generado inquietud en la comunidad local, ubicada a unos 1,6 kilómetros del laboratorio. Sin embargo, las autoridades han tranquilizado a los residentes, asegurando que los animales no representan un peligro considerable para la seguridad pública. El jefe de policía de Yemassee, Gregory Alexander, declaró que los monos "son inofensivos y un poco asustadizos" y que, según los expertos, "no están infectados con ninguna enfermedad". A pesar de ello, Alexander ha recomendado a los residentes que mantengan puertas y ventanas cerradas como medida de precaución, e instó a cualquier persona que vea a los primates a llamar al 911 inmediatamente.

Según los informes, la fuga se produjo debido a un error humano: un empleado recién contratado no cerró correctamente una de las cabinas que albergaban a los monos, lo que permitió que escaparan del centro. Normalmente, Alpha Genesis maneja estos incidentes internamente y consigue que los animales regresen sin dificultad. Los entrenadores especializados conocen bien a los primates y suelen poder atraerlos de vuelta con fruta u otros pequeños obsequios, explicó Alexander en una entrevista con The Associated Press.