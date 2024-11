El cantante reveló que Christian Cueva , estrella de la selección peruana, estará presente en su enlace matrimonial. Sin embargo, una duda persiste: no está claro si el futbolista asistirá acompañado de su actual pareja, Pamela Franco , generando expectativa. "No sé cuál de las dos Pamelas va a llevar, pero él ya me dijo que va a estar ahí", señaló.

"Yo no le voy a decir que no, si él se siente feliz haciendo eso…. Gustoso yo que esté en mi matrimonio cantanten Cuevita con Pamela, sería feliz. Están viviendo su momento, una felicidad que están viviendo ellos y ojalá les dure, que no sea de una noche, que sea una unión para siempre. No hagan tonterías para que no se separen", destacó.