López pierde la paciencia tras críticas a Los Chankas ante la 'U': "A Cristal también le metieron 4"

El ambiente en Los Chankas está lejos de ser relajado. Las críticas comenzaron a sonar fuerte desde que se anunció el partido decisivo ante la ‘U’. Algunos hinchas y comentaristas deportivos insinuaron que el equipo de Andahuaylas podría no dar su máximo esfuerzo en el campo, reviviendo viejas sospechas por el resultado obtenido por Universitario en la última fecha del Torneo Apertura. En ese encuentro, los ‘merengues’ se impusieron con una contundente goleada, lo que ahora genera suspicacias.

Sin embargo, Carlos López, el experimentado jugador colombiano de 30 años, no se quedó callado y levantó su voz para aclarar el asunto. “Nos molesta que se diga que si la gente se tira para atrás y eso, nos incomoda un poco”, expresó López, visiblemente fastidiado, en una entrevista con L1 MAX.

El descontento de López fue evidente al señalar que Los Chankas no aceptarán que se menosprecie su trabajo y esfuerzo. “Si no estoy mal, la ‘U’ a Cristal también le hizo cuatro y allí nadie dice nada”, continuó el capitán. Las palabras del colombiano reflejan el sentimiento de injusticia que invade al equipo. “Cuando se dicen tantas cosas incomoda porque uno trabaja fuerte para ganar los partidos, uno no trabaja para ir para atrás”, afirmó.