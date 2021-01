Comisión de Ética investigará a Daniel Olivares por consumo de marihuana

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, el parlamentario de Somos Perú Mariano Yupanqui, evalúa abrir una investigación a su homólogo del Partido Morado Daniel Olivares tras reconocer, en una nueva oportunidad, que es un consumidor activo de marihuana.

“(La investigación) es por varios motivos, pero se va a sustentar en su momento. Primero (la denuncia por consumo de cannabis) tiene que adecuarse a un principio que ha podido vulnerar el parlamentario dentro del código de ética”, refirió Yupanqui a La República.

Por su parte, Olivares comentó que no es la primera vez que se declara usuario del cannabis, pero no tiene problema en ser investigado ya que esto ocasionará que primero se vean otro tipo de casos, como “cobros indebidos y golpes de Estado”.

En un diálogo para Canal N, el congresista aclaró que, como legislador, busca la legalización del uso del cannabis medicinal, más no de manera recreativa.

“Lo que se haga con el cannabis recreativo seguramente será una discusión a futuro. Es algo que yo no he decidido presentar, a pesar de que sea un usuario. Yo he decidido trabajar por el cannabis medicinal porque es una urgencia en este momento”, refirió.

“Ya tenemos cada vez más países. Siete de cada doce países en Latinoamérica ya legalizaron el cannabis medicinal. Yo creo que es irreversible. Pero, para mí, (...) la discusión debe centrarse en el acceso real que deben tener los pacientes al cannabis medicinal”, agregó.