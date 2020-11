Estafan en redes sociales a madre que pedía ayuda para la recuperación de su hijo

Una madre de familia, que pedía ayuda para la recuperación de su hijo enfermo, fue estafada con la modalidad de venta de celulares.

Según comentó Sandra Cotito, el pasado 21 de noviembre recibió la llamada del dueño de la tienda Omar Express Perú, con sede Piura, quien se ofreció a brindarle ayuda. El apoyo consistía en la venta de celulares de alta gama a bajo costo, vía redes sociales.

“El día sábado recibo una llamada y me dice ‘Señora la quiero ayudar, quiero hacerle una donación para que salga adelante’, pero nunca me dijo su nombre [...] Me dice: ‘yo le voy a ofrecer los teléfonos a S/ 380 y usted los va a vender a S/ 600′. Me dijo que vaya ofreciendo y que le avisara para ver cómo enviará los celulares”, comentó Cotito en diálogo con América TV.

No obstante, conseguir los equipos móviles implicaba hacer un depósito de S/ 1.125 en una cuenta bancaria. Debido a la necesidad que tenía para las medicinas de su hijo, la mujer prestó el dinero y lo depositó a nombre de Juan José Riva Arias.

El pedido debió llegar 24 horas después, pero no fue así. La agraviada se comunicó con la persona que le ofreció los celulares; sin embargo, no recibió respuesta y fue bloqueada en redes sociales.

A esta denuncia se le suma las constantes amenazas que viene recibiendo por teléfono. Según menciona, le han pedido no continuar con la denuncia pública.

“Me han amenazado (de muerte) ayer, diciéndome que, si yo sigo con la denuncia, saben dónde vivo y hospitalizo a mi hijo. Es un miedo para mí, pero se lo hará a otra persona”, comentó.

Cotito ya ha realizado la denuncia contra la red de estafadores. Por su parte, Sandra Cotito hace un llamado de ayuda para su hijo, quien fue diagnosticado con fibrosis quística e insuficiencia pancreática, un mal incurable. Cualquier ayuda para el menor, llamar al 933 401 577 o depositar a la cuenta BCP: 191-37734388041 a nombre de la madre.

Con información de La República.