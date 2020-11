Gabriel Rodríguez Medrano: Defensoría del Pueblo advirtió que sería una denuncia falsa

La segunda marcha nacional generó indignación a nivel mundial a raíz de los abusos policíacos contra los jóvenes manifestantes, los cuales terminaron en muerte, agresiones y decenas de desaparecidos que con el avance de las horas fueron apareciendo; sin embargo, fue el nombre de Gabriel Rodríguez Medrano el que generó muchas dudas, ya que nunca apareció.

Según la Defensoría del Pueblo, tras una exhaustiva investigación y consulta con diferentes entidades que se asociaron para encontrar a todos los jóvenes desaparecidos, se llegó a la conclusión que dicha persona no existe, ya que no existe una ficha Reniec con sus datos y no fue hallado en hospitales ni comisaría.

Defensoría del Pueblo confirma falsa denuncia

Según la Defensoría, ya no hay personas desaparecidas de la Segunda Marcha Nacional que logró el fin del régimen golpista de Manuel Merino y el nombre de Rodríguez Medrano estaría relacionado a una falsa denuncia realizada ante las autoridades.

“Estamos en condiciones de señalar que existen indicios razonables de que podría tratarse de una falsa denuncia de desaparición”, indicó la entidad en un comunicado.

#Comunicado Desde @Defensoria_Peru informamos que no quedan personas por ubicar a causa de las movilizaciones. 👉https://t.co/iu5STCIkMB

La Defensoría del Pueblo detalló que la persona que denunció, a través de una llamada de celular, la supuesta desaparición de Rodríguez Medrano, no responde las comunicaciones ni los mensajes.

“La entidad recibió el pedido de intervención el 15 de noviembre por la presunta desaparición de Gabriel Rodríguez Medrano a través de una llamada por celular. Dada la gravedad del hecho, nuestra institución requirió mayor información al denunciante; sin embargo, esta persona no ha respondido a nuestras llamadas ni a los mensajes que se le dejó”, señaló la Defensoría del Pueblo.

En dicho texto también se dejó en claro que desde la fecha de la denuncia se realizó todo el proceso de verificación en la base de datos oficiales, por lo que no se encontró un registro de sus datos en el Reniec, Seguro Integral de Salud (SIS), División de Requisitorias de la Policía o en los listados de personas heridas de los hospitales.