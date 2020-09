¿Qué debo hacer para salir de Infocorp?

Si deseas salir de la central de riesgo de Infocorp para evitar seguir apareciendo como moroso en su reporte y tener limpio tu historial crediticio, una vez que hayas cancelado tu deuda pendiente, entonces debes de prestar atención a esta nota.

¿Qué pasos debo seguir para mejorar mi historial?

Si terminaste de cancelar tus deudas en cualquier entidad financiera, ya sea banco o caja municipal, tienes que seguir estos pasos para que limpies tu historial crediticio.

- Solicitar una constancia de no adeudar: Después de cancelar ti deuda es necesario que pidas una constancia de no adeudar al banco. Este documento no tiene costo.

- Solicitar la eliminación de la lista negra de Infocorp: puedes acudir a las oficinas de Equifax (Infocorp) o enviar tu constancia de no adeudar, detallando la eliminación de tu nombre del registro de Infocorp.

Dirección de Infocorp: Av. Rivera Navarrete 849, San Isidro 15046

Infocorp en línea: +1-415-0330 - contactanos@equifax.com

Teléfono: (01) 4150333

* Importante: aunque se eliminen tus datos de Infocorp, la SBS no borrará tu historial, por ello es fundamental que te mantengas al día en tus pagos, ya que podrías quedar como moroso.

¿Cuánto tiempo tarda el trámite para salir de Infocorp?

El proceso para solicitar la eliminación de la lista negra de Infocorp no tiene costo y se demora entre 2 y 12 días.

¿Cómo puedo salir de Infocorp sin pagar?

En las centrales de riesgo tienen un tiempo máximo de 5 años de permanencia en la lista de morosos desde el día que venció la deuda.

Cuando pasan estos cinco años, la deuda automáticamente prescribe y desaparece tu nombre de la lista de morosos de Infocorp. Eso sí, en la lista de la SBS no será borrado.

¿Qué es Infocorp?

Infocorp es una marca privada de Equifax, la cual reúne la información crediticia de todos los peruanos para conocer a fondo el nivel de endeudamiento que posee cada uno en la actualidad.

¿Qué es la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la entidad del Estado encargado de regular y verificar los créditos que adquieres con las empresas financieras. Por lo tanto, cuenta con el reporte de deudas que tienes en el Perú.