Karem Roca asegura no ser parte del 'complot' y Fiscalía decide allanar su vivienda | VÍDEO

La tarde del último viernes, la asistenta administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca Luque, aseguró que no fue ella quien grabó los audios difundidos en el Congreso y que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el caso ‘Richard Swing’.

“Lo digo categóricamente yo no grabé esos audios y buscaría que pase a una pericia y no he manipulado. A mí me han llegado también anónimamente y soy la más sorprendida en todo esto”, manifestó, la funcionaria ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Al ser consultada por el contenido de la reunión, Roca Luque expresó su negativa a explayarse y consideró que toda la situación actual le parecía un circo. Agregó que no tiene ningún interés político y que no ha recibido ningún tipo de instrucción del Gobierno para presentarse ante ese grupo de trabajo. Además, realizará mayor detalle ante la Fiscalía.

Fiscalía allana viviendas de Karem Roca, Richard Cisneros y Mirian Morales

Tras el escándalo político que originaron los audios, la Fiscalía de la Nación inició esta madrugada una intervención de allanamiento e incautación en la vivienda de Karem Roca, también en el domicilio de la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova y de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

También allana las viviendas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura relacionados con la contratación de Richard Cisneros en dicho ministerio para dar conferencias por las que recibió unos S/ 175,000.

Caso Swing

Este bochornoso caso involucra al presidente Martín Vizcarra por la cercana relación que se le atribuye con Cisneros pese a que el mandatario lo ha negado.

Sin embargo, la filtración de tres audios, presentados por el congresista Edgar Alarcón, de los cuales, en dos de ellos se escucha a Vizcarra conversar con sus asesores sobre la estrategia a seguir para, presuntamente, ocultar reuniones con Richard Swing en Palacio de Gobierno han puesto al presidente al borde de una vacancia presidencial que será debatida por el Congreso el próximo viernes 18.