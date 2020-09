La Libertad: Alcalde de Moche envía carta a presidente Vizcarra y la firma con su sangre |VÍDEO

Una situación inusual protagonizó el alcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán, quien firmó con su sangre una misiva dirigida al presidente de la República, Martín vizcarra.

La autoridad del distrito dijo que espera que el mandatario atienda sus pedidos y para ello decidió gravar el momento en que acude a un laboratorio para sacarse sangre y luego estampar la huella de su mano para sellar el documento.

"Esta sangre representa las cientos y miles de muertes en el Perú, de la gente que no debió morir, que no se le dio a tiempo el pulsioxímetro, esta sangre representa la sangre de los 13 jóvenes que murieron injustamente en una discoteca, representa el allanamiento en las casas de las familias inocentes, respeta el encierro, el estado de emergencia", señaló.

La carta fue enviada con los ministros que estuvieron de visita en la ciudad de Trujillo (La Libertad).

Pide que se levante la cuarentena

Fernández Bazán pide que se levante la cuarentena focalizada en Trujillo "porque no sirve para nada, solo hemos cambiado un motivo de muerte por más muertes", indicó.

"No vamos acatar la cuarentena. Moche no lo acata. El estado de emergencia es para comprar así no más, los congresistas pueden ser cómplices", añadió.

La autoridad edil también refirió que los pulsioxímetros se distribuyan a nivel nacional, entre otros pedidos.

La autoridad de Moche anteriormente pidió que el dióxido de cloro sea incluido como parte del tratamiento para los pacientes con COVID-19. También solicitó el envío de la vacuna que desarrolla Rusia.