Anciano no fue a la escuela pero aprendió a escribir en la cuarentena: "Aprende rápido"

Pese a todos los obstáculos, un hombre decidió aprovechar el aislamiento social obligatorio y la buena voluntad de su sobrina para aprender a escribir. Sus primeros escritos emocionó a los cibernautas.

Don Felipe Lira trabajó toda su vida en construcción y debido a la falta de oportunidades no terminó la escuela y por ende no sabía escribir. Sin embargo, la buena voluntad de su sobrina Kennya Ramos, lo ayudó a superar el obstáculo más deseado del hombre.

"Mi tío no fue a la escuela, así que le estoy enseñando a escribir y él escribió los nombres de sus nietos por primera vez", escribió Kenny en su cuenta de Twitter donde también publicó las fotos del logro de su tío.

La publicación recibió más de 40 mil comentarios y miles de reacciones, haciendo que la publicación se viralice hasta llegar a que usuarios apoyen el aprendizaje del hombre con productos como lápices, hojas, entre otras cosas

My uncle asked me to teach him the alphabet and I must say, he is a fast learner! #eltiodetwitter 🌟

Special shoutout to @Corinelw_ for sending us these printable learning sheets! 💙 pic.twitter.com/Gm5SF408r2