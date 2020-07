Chana García: “Llegar al equilibrio emocional es un proceso de aceptación, gratitud y amor”

Constantemente las personas buscan sentirse bien consigo mismas, llegar a un equilibrio emocional en donde la paz y armonía estén presentes en su vida. Sin embargo, esto necesita de ciertos hábitos y quizás de algunos cambios que permitan llegar a esta meta. Para ello, Chana García, terapeuta de sanación energética, les brinda a las lectoras de Wapa.pe algunos consejos.

Un día a la vez…

“Todo empieza por observarnos y saber realmente quiénes somos. Darnos cuenta de que como seres espirituales vamos a transitar muchas veces por emociones positivas y negativas. Algunos escogen ver solo su “mejor lado” y no reconocen aquellas partes “oscuras”. Darse cuenta de que todo forma parte de uno mismo y aceptarlos con amor, ayuda a estar integrado y encontrar el balance”, indicó.

“Otra cosa importante es saber que no tenemos el control de lo que pasa afuera de nosotros, sólo podemos trabajar con aquello que está dentro de uno, lo demás es necesario dejarlo ir. Cuando logras diferenciar esto y hacerte cargo de lo que sientes, es cuando empieza a fluir la armonía”, acentuó.

Para encontrar el balance emocional frente a esta pandemia, Chana García, explica que todo proceso de cambios requiere un tiempo de adaptación, paciencia y aceptación. Vivir un día a la vez, siendo empáticos con uno mismo y así acercarnos al equilibrio que queremos llegar.

“La solidaridad es el punto de partida”

La solidaridad tiene que ver mucho con la empatía y estos son valores para actuar ante circunstancias adversas. Si tenemos la suerte de estar del lado del que ayuda, hacerlo con quien más lo necesita fortalecerá nuestro yo interno.

“La situación que vivimos por la pandemia ha cambiado nuestra perspectiva sobre la vida. Creo que como humanidad necesitábamos llegar a un punto en que esa realidad que creíamos que nos sostenía, nos permita experimentar que lo único que realmente te sostiene está dentro de ti”, explicó la especialista.

“Viendo el lado positivo, una situación de caos, nos permite conocer qué nos sucede por dentro. Nos conecta no sólo con nosotros mismos, si no también con los otros. Es necesario unirnos y trabajar en equipo, darse cuenta que uno no está solo”, añadió.

“El caos te enfrenta contigo mismo y te ayuda a desarrollar la compasión”

Aunque suene extraño, las situaciones más duras son las que nos hacen mirar hacia adentro y descubrir que sí existe en ti esa capacidad necesaria para enfrentar la adversidad.

“Esta situación de pandemia ha golpeado a muchas familias en lo económico, laboral y en la salud. Ante esto es necesario hacer un alto y empezar a valorar la vida, todo aquello que tenemos y estar agradecidos. Aprender a tratarnos y mirarnos con amor. Del caos también nace esa fortaleza para continuar”, sostuvo Chana.

“Necesitamos fuerza interior para sostenernos andar solos”

Este es un punto importante antes de finalizar, ya que ante una adversidad, es necesario contar con un apoyo. Este puede ser guiado por un psicólogo, terapeuta o coach. Es necesario conocer nuestros límites y capacidades para darnos en qué momento buscar ayuda y cuándo estamos listos para caminar solos.

"Todo tiene un tiempo, y es necesario saber en qué momento la persona está lista para caminar por sí misma. Si bien como terapeuta, voy a acompañar a mi paciente en todo su proceso de sanación y ofrecerle las herramientas necesarias para que recupere su bienestar. Es importante que aprenda a descubrir y conectar con su propia luz para lograr el balance que necesita”, explicó.

¿Dónde podemos encontrar a Chana García?

Actualmente, Chana García, terapeuta de sanación energética, la puedes ubicar en:

Pagina web: https://www.shaktichana.com

Correo electrónico: shaktichana@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/shaktichana

Instagram: @shaktichana

“Recuerda que cada uno tiene su propio viaje interior y las emociones toca transitarlas, obsérvalas y obsérvarte siempre con amor. Entendiendo que cada una de las circunstancias que estás pasando son parte del proceso de tu evolución”, finalizó.