Policía captura a tres delincuentes y Fiscalía los libera para no exponerlos al contagio de COVID-19

Luego de una exhaustiva persecución, agentes policiales capturaron a tres delincuentes. Sin embargo, la Fiscalía los liberó para no exponerlos al contagio de COVID-19.

La Policía realizó una investigación durante un buen tiempo y ya había logrado identificar el vehículo y a los delincuentes.

Los delincuentes de 24 años fueron identificados como Luis Alan Cuajima, José Enrique Soriano y Álex Rodrigo Castillo.

Según manifestó el Jefe de División de Delitos contra el Estado, José Gutiérrez Mori, los tres delincuentes tienen un amplio prontuario, pues cometían sus fechorías desde que eran adolescentes.

La policía logró obtener imágenes en las que se les ve a los tres detenidos asaltando a una mujer en Surco. En este video se observa cómo apuntan con un revolver, golpean y arrastran a su víctima.

Vecinos de Surco también denunciaron haber sido víctimas de asalto por estos sujetos.

Pese a tener antecedentes policiales, tener pruebas de los asaltos y ser un peligro, la Fiscalía los liberó inmediatamente para no ser expuestos al contagio de coronavirus.

La reportera de América Televisión se logró comunicar con el fiscal provincial, Marco Guzmán, quien firmó la liberación de los delincuentes y tomó a la pandemia como excusa para liberarlos.

“Está bien, son delincuentes, pero en esos casos se toman todas las diligencias urgentes e inaplazables, de identificación, de ubicación de las personas y como no se puede tener detenido a las personas… imagínate, en un calabozo más de tres personas es un foco infeccioso de contagio, después a mí me denuncian por exposición al peligro”, se justificó.

“Eso no quiere decir que van a quedar impunes, ni van a quedar libres. Están en calidad de citados, en cualquier momento se les captura. En la carceleta no hay sitio. No está funcionando la carceleta del Ministerio Público. ¿Dónde voy a tener encerrado a esas personas?”, agregó.