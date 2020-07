Ica: Hombre con COVID-19 muere en puerta de hospital ante mirada de su hijo

Pese a que la cuarentena terminó, el coronavirus continúa acabando con la vida de más peruanos. La situación de los pacientes con COVID-19 en todos los rincones del país es crítica, donde los hospitales ya colapsaron hace muchas semanas.

Así quedo visibilizado en Ica, donde un hombre de aproximadamente 60 años murió en la puerta del hospital Santa María del Socorro por falta de atención. Sus familiares afirmaron que presentaba todos los síntomas del nuevo coronavirus, por lo que decidieron llevarlo al centro de salud.

El hijo de la víctima contó que su padre había presentado fiebre y problemas respiratorios desde hace tres días, pero solo se había automedicado con paracetamol. Al presentar grandes problemas para respirar, decidieron llevarlo al nosocomio, pero falleció en plena vía pública.

“Mi padre, ya no podía caminar, me abrazó muy fuerte, lloró, y me dijo ‘hijo cuídate, estoy mal’. Empezó a tener complicaciones para respirar, ya no podía caminar, lo cargué y lo llevé hasta la vereda, pero falleció”, lamentó el joven.

Personal de la Policía Nacional llegó hasta el lugar donde yacía el cadáver para iniciar el levantamiento del cuerpo con los protocolos sanitarios.

Tras el lamentable deceso en los exteriores de sus instalaciones, el hospital de Santa María del Socorro publicó un comunicado par justificar su accionar. En la misiva, el nosocomio descartó que se le haya negado la atención al paciente. Aunque no se llegó a confirmar si era portador de COVID-19, se activaron lo protocolos de bioseguridad.