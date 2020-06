Carla Chuiman: “La cuarentena me dio una gran lección: con Dios de la mano, todo es posible”

Productora y publicista de profesión, Carla Chuiman comparte con las lectoras de Wapa.pe su historia de vida y cómo la llegada de la cuarentena le cerró muchas puertas, pero al reinventarse, ella misma abrió el camino para descubrir nuevos retos.

“La cuarentena me dejó sin piso. De un momento a otro me quedé sin trabajo, sin ahorros y sin más que hacer. Soy humana y sentí mucho miedo, pero hay alguien que siempre creyó en mí y sostuvo mi mano para no caer: ese fue Dios”, sostuvo Carla.

“Con el pasar de los días me preguntaba: ¿Ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Empecé a pensar y dije: no puedo quedarme brazos cruzados y esperar que todo se reabra. Así que decidí reforzar mi canal en Instagram, dar algunos consejos porque también soy coach. Hasta que llegó el llamado de Kimiko Higashi (productora) y me ofreció ser parte de “Las inconfesables” dijo.

“Las inconfesables me presentó a tres mujeres maravillosas”

Carla Chuiman se siente muy contenta de ser parte de este proyecto, que le ha dado la oportunidad de conocer a tres mujeres valiosas: Brenda Carvalho, Jazmín Pinedo y Vania Bludau. Juntas todos los sábados desde las 10 de la noche, tocan temas reales que le pasan a mujeres, rompen los estereotipos y se muestran tal y como son.

“Fue un gran llamado, sinceramente no lo esperaba, pero así es Dios cuando te quiere sorprender. Estoy muy contenta de compartir al lado de mujeres maravillosas que se muestran tal y como son. No seguimos un guión, pero sí nuestra productora está pendiente de todo”, dijo a Wapa.pe.

“Regresar a una pantalla me llena de emoción. Trabajé muchos años junto a Gisela Valcárcel siendo su productora y la televisión siempre me llamó la atención. Ahora que todo se ha reinventado, tener un espacio en el mundo de las redes sociales nos enseña que todo está cambiando y nosotras con ello”, afirmó.

Los tips de la Chuiman

Entrar al mundo de las redes sociales, fue todo un reto para Carla Chiman, a pesar que siempre estuvo ligada al mundo artístico, cámaras y de más, para ella comenzar con una nueva producción le costó mucho trabajo, pero logró engancharse de inmediato con el público que la sigue a través de sus cuentas en Instagram, Facebook y YouTube.

“Siempre quise tener algo propio, en donde pueda desenvolverme libremente y decidí entrar al mundo de las redes sociales. No fue fácil al inicio, ganarse a pulso los seguidores es un trabajo arduo, pero lo estoy logrando y día a día son más personas que siguen mis canales y eso me llena de orgullo”, acotó.

“Tengo un espacio que lo bauticé como ‘Los Tips de la Chuiman’, ahí toco temas que llenan el alma, que te dan esa paz que tanto se necesita en estos momentos y sobre todo hablo del más grande: de Dios”, añadió.

Es cuestión de fe…

Durante sus años, Carla Chuiman, intentó buscar un sentido a las cosas que realizaba como profesional y como persona. Tomó muchos talleres para encontrarse, asimismo, pero algo le faltaba en su vida, ese era Dios.

“Nadie tiene la vida color de rosa y yo he pasado por miles de problemas. En mi proceso por hallar y saber quién era, estuve en muchos talleres, pero siempre sentí que algo faltaba. Un día, Gisela Valcárcel, me llamó y me invitó a ser parte de su grupo y recibir la palabra de Dios. Al inicio fui temerosa, pero ese día me enamoré. Aunque no lo crean, tuve una revelación y desde ese momento supe quién era y cuál era mi propósito en la tierra”, aseguró.

“Dios cambió mi vida. Nadie dice que con él todo será un carnaval, pero sabemos que ya no estamos solas en el proceso. A muchos, nos da miedo y hasta vergüenza hablar de Dios, pero créanme, él llena el alma y nos permite valorarnos, amarnos y sobre todo respetarnos”, agregó.

“Recibir es lindo, pero dar al que necesita, te llena el alma en todos los sentidos”

Carla Chuiman, forma parte de la ONG Latet, en la que llevan apoyo a las familias más vulnerables que están siendo sacudidas por la pandemia del coronavirus.

“No hay nada más lindo que ayudar al prójimo en estos momentos. Con la ayuda de otras personas estamos reuniendo víveres, ropa de invierno, para llevar a las familias más vulnerables. Si hay algo que nos debe enseñar esta pandemia es la ayudar al que realmente lo necesita. Todo apoyo es bienvenido así que pueden hacer sus donaciones”, exclamó.

¿Dónde podemos encontrar a Carla Chuiman?

Carla Chuiman está muy presente en sus redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. Además, podemos verla todos los sábados a las 10 de la noche a través del canal de YouTube de ‘Las inconfesables’.

“Estoy muy agradecida con todos mis seguidores. Es lindo que me escriban para decir que mis consejos les ayudaron a resolver algún problema. Estoy orgullosa de lo que voy sembrando porque estoy segura que la cosecha será muy buena y que, de la mano de Dios, sé que todo lo puedo”, finalizó.

