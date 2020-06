Zamora sobre pacientes endeudados con clínicas: "El objetivo es que las familias no lo asuman"

El titular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora Mesia, anunció que el Gobierno revisa los casos de las familias que se han endeudado con las clínicas privadas por la atención a algún paciente COVID-19, con el objetivo de asumir este pago pendiente.

Esta eventual medida está en el marco del acuerdo al que el Poder Ejecutivo y el consorcio de las clínicas privadas para la reducción de sus precios de servicios de atención a personas que contrajeron el nuevo coronavirus. Se determinó que sería una tarifa plana de S/ 55.000 lo que el SIS pagaría a los centros de salud privados.

Sin embargo, Víctor Zamora resaltó que la decisión que tomen, respecto a cubrir los casos de endeudamientos anteriores al acuerdo, estará en proceso siempre y cuando no afecte alguna ley relacionada.

“El objetivo es que no asuman [la deuda], pero tenemos que ver que sea ajustado a ley. Por eso es que nosotros hemos sido cautos, en el sentido de que aunque tenemos el mismo objetivo tenemos que avisar cuál va a ser el procedimiento para poder ejecutarlo. No quiero generar una expectativa y pueda chocar con una ley que me lo impida”, declaró Zamora en enlace con RPP.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que la finalidad del Gobierno es que la población no caiga en la inestabilidad económica por haber contraído el nuevo coronavirus, a causa de los altos costos que tienen pendiente de pagar en las clínicas privadas.

“Nosotros vamos a establecer el proceso, el objetivo es que las personas que se han endeudado no caigan en la pobreza, es una inestabilidad financiera por haber contraído esta enfermedad. Nuestro objetivo va a ser siempre la salud y el bienestar de la población. Tenemos que ser estrictos también en el cumplimiento de la ley”, enfatizó el ministro.

Con información de: La República.