Asociación de Clínicas: “Si no pueden manejar sus hospitales, menos van a poder con las clínicas”

En su mensaje a la nación de hoy, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, anuncio que las clínicas privadas tienen un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el intercambio prestacional de pacientes COVID-19.

Ante ello, las clínicas particulares tienen una posición bien cimentada. El vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) Carlos Joo dijo sobre esta situación que “si no pueden manejar sus hospitales, cómo podrían manejar las eficiencias de las clínicas”.

En ese sentido, comentó que el Seguro Integral de Salud (SIS) plantea pagarles a las clínicas S/3,539 por día en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, las clínicas solicitan S/ 4,620 por la atención de un día de un paciente en UCI.

“Ven cómo están los hospitales, no hay camas, no hay reactivos, no hay medicinas no hay nada. Por sentido común, las eficiencias de las clínicas no la sabrán manejar. El estatismo y el intervencionismo no tiene razón de ser por eso estamos negociando un intercambio prestacional”, señaló Joo a Perú 21.

48 horas

Según explicó el mandatario, el escenario se da luego que el Gobierno y las clínicas privadas no hayan llegado a un acuerdo para pactar una tarifa social que pueda atender a la población.

Indicó que en la última reunión entre las autoridades y las clínicas privadas, llevada a cabo ayer, no se pudo llegar a una solución.

Por tal motivo, invocará al artículo 70 de la Constitución Política del Perú. “Se ha hecho la oferta, contraoferta pero estamos en esta situación llegando al límite (...) . No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que llegue a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud y vida. Invocaremos al artículo 70″, sentenció.