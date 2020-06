"No temas hijo, yo estoy contigo": El conmovedor reencuentro de Wilber Carcausto y sus padres

El soldado desaparecido en Tacna, Wilber Carcausto, fue encontrado con vida por agentes de la Unidad de Emergencias de (Radio Patrulla) de la mencionada región. El cabo de 22 años desapareció el pasado 10 de mayo dentro del cuartel Tarapacá.

Según el jefe de la Macro Región Policial, el hombre se encontraba deambulando por la calle vestido de civil. Cuando los efectivos del orden lo intervinieron, corroboraron que se trataba de él.

Sus primeras declaraciones

Con un poco de temor, Wilber Carcausto reveló: "No me fugué, ellos me gritaban, me amenazaban con que me iban a meter al agua", fueron las primeras palabras del soldado a la prensa.

El emotivo reencuentro con sus padres

Como se recuerda, Julia Uchiri Titi (50) y Teófilo Carcausto Mamani (54), padres de Wilber Carcausto, emprendieron una incansable búsqueda en la ciudad Tacna, dónde incluso fueron amedrantados por agentes de la Policía Nacional cuando estos realizaban una protesta pacífica en las afueras del cuartel.

Grande fue la sorpresa de doña Julia, al ver a su hijo bajando del carro policial. Entre lágrimas y sollozos decía: "Wilmer, hijito lindo, tu eres mi vida, no temas nada, yo estoy contigo".

"Veo a mi hijo triste, esta flaco, tiene miedo. Pobre mi hijo, ¿en dónde estaba?", lamentó la madre de Wilber, mientras era consolada por su esposo.

Ante un supuesto abuso de autoridad, la progenitora exigió justicia para su hijo.