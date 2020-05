Daniel Urresti al Ejecutivo: “Me muero de COVID-19 o hambre, ¿cuál duele más?"

Esta tarde, Daniel Urrestri, congresista de Podemos Perú, cuestionó que el Gobierno de Martín Vizcarra esté tomando las medidas necesarias para velar por los intereses de los comerciantes ambulantes y obreros, quienes atraviesan bastantes penurias económicas y de salud a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En el marco del voto de confianza al Gabinete de Vicente Zeballos, Urrestri mencionó que guardaban la expectativa de que el Jefe de ministros se pronuncie sobre las acciones que toma el Ejecutivo a favor de ese sector de la población, a quienes siente que el Gobierno los ha dejado de lado.

“Básicamente, lo que usted ha mencionado son los gastos, préstamos. Son para ese 30 por ciento formal. La expectativa de este discurso de los que se ganan la vida limpiando casas, ambulantes, lavando ropa... para esa gente esto es cuestión de supervivencia”, argumentó el congresista.

“Me muero de COVID-19 o me muero de hambre. ¿Cuál me duele más? Usted no ha dicho nada para ellos”, subrayó.

Durante su intervención, Urrestri manifestó que el 70% de los informales del Perú esperaban escuchar “algo positivo del Gobierno” a favor de ellos en plena pandemia, pero el tema nunca fue tocado por Zevallos.

Préstamos necesarios

De la misma forma, el legislador también criticó los préstamos anunciados para los microempresarios como parte de la reactivación económica. Sostiene que varios de los comerciantes ambulantes desconocen del tema, mientras que las MYPES se ven imposibilitados de pedirlos.

“Dicen que se les está dando préstamos. Pero cuando uno les pregunta dice que no. Hay microempresarios que dicen, si no puedo abrir mi tienda, mi taller para qué me endeudo más”, aseveró.