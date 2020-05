Barcos iluminados, lluvia de pétalos: el espectacular homenaje al personal de salud de India

Como una muestra de reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios que combaten día a día la pandemia del nuevo coronavirus, miembros de las fuerzas armadas de la India hicieron llover pétalos de flores sobre los trabajadores de diversos hospitales del país.

Cerca de las 10.00 a. m. (hora local) de este domingo, los helicópteros de la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Costera del país asiático soltaron grandes cantidades de pétalos sobre los nosocomios de Chennai, Hyderabad, Goa, Leh, Jaipur y otras ciudades. Entretanto, en Mumbai, un avión militar homenajeó al personal de los hospitales Kasturba Gandhi y King Eward Memorial.

El Ejército también rindió su reconocimiento a los profesionales tocando conocidas marchas patrióticas en las afueras de los centros médicos. Asimismo, varias aeronaves sobrevolaron las ciudades en formaciones a manera de saludo.

An @IAF_MCC helicopter showering petals at Tomo Riba Institute of Health & Medical Sciences #TRIHMS #Itanagar to salute #CoronaWarriors

La Marina de Guerra también iluminó sus barcos al caer la noche, el fantástico momento fue registrado en varios vídeos y subidos a las redes sociales de PRO Defense Mumbai.

#IndiaSalutesCoronaWarriors#MODagainstcorona

Ships of Naval Command of #IndianNavy at Kochi pay tributes and gratitude to #CovidWarriors in their unique way@SpokespersonMoD@DefenceMinIndia @indiannavy @DefPROMumbai @DefencePROkochi @PRO_Vizag @DefencePROTvm @Def_PRO_Chennai pic.twitter.com/dtFLfDzqTR