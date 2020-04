‘Palta emocionada’ que pide que la compren y la hagan ensalada alborota las redes sociales

Las redes sociales han explotado con los miles de compartidos y comentarios que generó la ‘palta emocionada’ que pide ser “comprada” en el parque zonal Cahuide del distrito de Ate. La carismática forma en la que ofrecía sus productos a los clientes que llegaban a dicho centro, fue halagada en medio de la cuarentena del nuevo coronavirus.

Canal N realizaba un informe del mercado itinerante que se habilitó en Ate Vitarte cuando la palta emocionada que transmitía una enorme energía hizo su incursión en la toma y se robó toda la atención de los periodistas, camarógrafos y televidentes.

“Llévenme a su casa, háganme ensalada, cómprenme, cómprenme”, se le escucha decir en el vídeo a la jovencita que llevaba puesto el traje de esta palta animada.

El vídeo causó sensación en redes sociales a tan nivel que la mujer detrás del disfraz apareció para agradecer por el apoyo y respaldo a sus productos que se vendieron ‘como pan caliente’.

La mujer que da vida a la 'palta emocionada'

Rubí Guerra, quién da vida a la ‘palta animada’, escribió a través de sus redes sociales que ‘al final si le compraron’ las paltas gracias a su estrategia. Además, la joven compartió fotografías de lo que fue esa satisfactoria jornada de trabajo.

“De verdad, ustedes me han sacado más risas que yo a ustedes xD. También me han subido mucho el ánimo, en serio, gracias por estos lindos detalles. No esperaba tanto, hasta me están ofreciendo trabajo y justo necesito dinero para mandar a ver a mi gato (porque un perro le mordió su pata y está súper hinchada, espero no sea fractura)”, escribió Rubí en sus redes sociales.

Usuarios en redes sociales no tardaron en resaltar la forma en la que Rubí ofreció sus frutos y hasta le hicieron dibujos y vídeos que resaltaban su labor en esta cuarentena.

