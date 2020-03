“Dios es grande, esta enfermedad no me dará”, afirma una anciana de 82 años que vende golosinas

A pesar de que la medida de aislamiento obligatorio es necesario para evitar un mayor contagio de coronavirus en los peruanos, algunas personas se arriesgan a salir a las calles para poder subsistir. Tal es el caso de una anciana que ha conmocionado al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Una anciana, de 82 años, sale a vender sus golosinas todas las mañanas a las 5:00 a.m. hasta las 10 a.m. en la Estación Naranjal. Pese a la cuarentena nacional, ella explica que su único medio para sobrevivir y comer es salir a trabajar, por lo que no puede quedarse en casa.

“No tengo pensión, no tengo seguro. Tengo que venir desde temprano. ¿De qué voy a comer? Vengo a vender a las 5:00 a.m., me dejan vender”, explicó la octogenaria mujer.

A pesar de ser una persona vulnerable al contagio del COVID-19, expone su vida porque necesita obtener el dinero para sobrevivir. Lucía Rivera Huamán asegura también que tiene a su cargo a su pareja quien depende de ella. “Mi esposo está inválido, ya está quince años enfermo”, reveló.

Ante la situación de exposición a la que se somete todos los días, los agentes de la policía le dieron unos guantes y una mascarilla para que pueda seguir vendiendo sus productos más protegida mientras se encuentra expuesta en la calle.

Al final de su jornada, los efectivos la trasladaron en una patrulla hasta su casa, en la zona alta de El Ermitaño, en Independencia.

Consejos de seguridad sobre coronavirus

1. Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

2. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.

3. Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos.

4. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.