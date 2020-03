Policía a sujeto que se niega al aislamiento: “Están muriendo persona, no se puede pasear”

Ante la negligencia de las personas que se exponen al contagio del coronavirus, España ha tomado medidas drásticas cómo el aislamiento domiciliario. Los ciudadanos se han visto obligados a no salir de su domicilio a no ser por temas justificados mediante documentos legalizados, todo por evitar una mayor propagación del COVID-19.

Un vídeo que se ha viralizado en Twitter, muestra la poca empatía y responsabilidad de los ciudadanos españoles quienes salen a las calles sin importarles seguir contagiándose y contagiando a sus semejantes. El hombre que no lleva mascarilla en el rostro habría estado paseándose por las calles hasta que fue sorprendido por los policías.

En el material se aprecia a cuatro efectivos que se le acercan al sujeto para exigirle que regrese a su vivienda; ante la testarudez del hombre, uno de los policías no pudo evitar disgustarse en gran manera, terminando con increparle su negligente acción.

“¡No se puede pasear, no se puede pasear, esto es muy serio, están muriendo muchas personas!”, mencionó el efectivo policial.

El sujeto en cuestión aseguró que venía de trabajar; sin embargo, los efectivos no creyeron en su versión. “La policía debe estar en la calle cuidando, y usted debe estar en su casa (…) usted no está trabajando, no viene de trabajar”, increpó otro de los efectivos que vigilan que los españoles cumplan con la cuarentena ordenada por el gobierno. Al parecer el hombre habría sido multado por su irresponsable acción.

Mira el vídeo aquí

Europa, el nuevo epicentro del coronavirus

Cabe indicar que, hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia y días después aseguró que el nuevo epicentro de esta enfermedad está en Europa, debido a los miles y miles de personas infectadas que no tuvieron la responsabilidad adecuada para evitar los contagios.

Coronavirus en España

España ha sido considerado como el segundo país europeo con el mayor número de infectados. Hasta el momento, ha registrado 288 muertos y casi 8 000 personas contagiadas con el coronavirus. El gobierno español ha decretado cuarentena y una sanción administrativa de 600.000€ a personas que no cumplan con lo establecido.

Mapa del coronavirus hecho por Google