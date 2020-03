Muere joven indígena que fue condenado a prisión con una identidad que no era la suya

Un joven indígena de la etnia Shawi, Bitrión Baneo Vitiri (24) falleció la noche del último sábado tras permanecer internado en el Hospital de Moyobamba, en San Martín, debido a un cáncer de pulmón. El joven cumplía condena de seis años por supuestamente haber hurtado una laptop y pasó toda su agonía pidiendo al Poder Judicial reconocer su inocencia.

Hace tres años, Baneo Vitiri fue detenido en un local de Moyobamba donde se había producido el robo de una laptop. Según el joven, no contaba con su documento de identidad para demostrar que él no era el autor de robo, señalando que el autor del robo era un sujeto cuyo nombre es Jhonatan Vásquez Tangoa.

Durante el proceso de investigación, el joven manifestó que no era Jhonatan Vásquez, pero fue condenado a prisión por el delito de hurto agravado. Permaneció dos años y cuatro meses en la prisión de Moyobamba, haciendo solicitudes constantes para que su caso sea revisado. Sin embargo, la noticia de un cáncer a su pulmón acabaron con su vida y terminó consumiendo la vida injusta que vivía.

Joven fallece pidiendo justicia

Bitrión fue sepultado en el cementerio general de Moyobamba, el lunes 9 de marzo . Representantes de la Cruz Roja y religiosas lo acompañaron para darle el último adiós.

Los familiares de Baneo consideran que fue sentenciado injustamente por un delito que no cometió, ya que, según las investigaciones de la Fiscalía, fue acusado y sentenciado con una identidad que no le corresponde, además el delito de hurto no había sido cometido como lo demuestra la resolución judicial.

Amigos y familiares exigen justicias en las redes sociales, dónde viene circulando las imágenes de su agonía.

Hasta el momento la entidades mencionadas no se han manifestado a brindar su declaración.