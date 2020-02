“Lo único que quiero es que seas una mujer independiente", las palabras que marcaron la vida de Astrid Gutsche

Astrid Gutsche, es una empoderada mujer nacida en Alemania, que ama el Perú desde muy pequeña. Según ella comenta, siempre tuvo curiosidad por conocer ese país tan lejano donde habitaban las incas. Gutsche, no se imaginó que años más tarde su sueño se cumpliría, pero de una forma que jamás imaginó.

Gustche, especialista en artes culinarias, relata que, en su hogar no se conocía nada del Perú. Pero, inexplicablemente, pedía que le lean historias sobre el país de los incas. Iba al kínder con chullo y poncho. “Aunque no me lo creas, estaba enamorada del Perú y lo único que quería era conocerlo”.

A los 19 años pisó suelo peruano como turista, acompañada de un amigo que la llevó al Cusco. Y volvió en el 94 como cocinera, con el chef Gastón Acurio, quienes no solo abrieron el prestigioso restaurante Astrid & Gastón, sino provocaron una revolución en la gastronomía peruana. Y ahora, 26 años después, ella será parte de Emprendedoras con A, donde contará algo de su experiencia, del 3 al 5 de marzo, en la Universidad del Pacífico (Jesús María).

En una entrevista con Perú 21, Astrid comentó que no le hace nada de gracia el escuchar que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, haciendo referencia al éxito de su esposo Gastón Acurio.

“Me da una rabia. ¿Por qué detrás? Las mujeres no somos acompañantes de nadie ni caminamos detrás. Pero está cambiando”, expresó Gutsche.

Además, comentó que de pequeña quería dedicarse al ballet, pero su madre no le permitió seguir ello. Sin embargo, se siente agradecida de no haberse dedicado al ballet, ya que tal vez no hubiese conocido a Gastón ni se hubiera dedicado a lo que hoy tanto ama.

“Lo único que quiero de ti es que seas una mujer independiente, porque el día que te canses, abres la puerta y le dices chau. Gana tu propio dinero y nunca pidas un sol a nadie, menos a tu esposo”, eran las palabras que le decía su madre a Astrid, unas palabras que las guarda y ha ayudado a encaminar su vida.

“Para las mujeres es importante la independencia económica, porque al ser independiente económicamente nunca estarás obligada de aguantar una situación que tú no quieras”, comentó la pastelera.