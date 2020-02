Niño detiene un partido para defender a la árbitra de insultos machistas

Diego Pablo Hernández, es un niño de 11 años que ha demostrado ser todo un caballero al mostrar respeto y cariño por las mujeres. El pequeño no pudo ser indiferente ante las agresiones y las lágrimas de la árbitra Ana López, de 19 años. Por ello, se armó de valor y pidió respeto para ella, y para todas las chicas del mundo.

Todo sucedió en un pleno partido de fútbol estudiantil español, los padres de familia se encontraban enfurecidos por el marcador y en vez de motivar a sus pequeños a dar lo mejor de sí, atacaron a la árbitra con un sinfín de insultos machistas. La joven árbitra no pudo resistir las agresiones y terminó rompiendo en llanto. Por fortuna, Diego que jugaba de portero para uno de los equipos salió al rescate.

“Cállense y dejen a la árbitra tranquila de una vez, ¿no ven que está llorando? ¡Paren, paren!”, gritó el pequeño que se sensibilizó con la joven.

Cuando las agresiones verbales cesaron, el pequeño se acercó a la árbitra y le dijo “Lo estás haciendo bien”, comentario que ha dado una valiosa lección de respeto y tolerancia a los adultos presentes.

Imagina ser tan gañán para que un niño de 11 años tenga que leerte la cartilla. pic.twitter.com/6j8MjyXfhs — PabloMM (@pablom_m) February 14, 2020

Al terminar el partido, Diego se acercó a la chica, le pidió que no hiciera caso a esos comentarios, que su desempeño era excelente y ella agradeció el gran gesto.

“Me daba pena que lloraras y me parece que la situación fue injusta. Son los padres los que deben transmitir otros valores… Es una injusticia, no entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de los niños. No es la primera vez que escucho algo así, en otra ocasión escuché que ‘el fútbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras o futbolistas’. Eso no debe de ser así”, comentó el pequeño a la árbitra.

Diego no solo ganó el reconocimiento de usuarios en Twitter y otras Redes Sociales, dónde ha recibido comentarios de admiración por la ejemplar conducta de este adolescente; también ha sido considerado un defensor de los derechos de las mujeres.