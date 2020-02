Caso Fátima: Mujer confesó que se llevó a menor para que esposo no violara a sus hijas

México continúa conmocionado a raíz del secuestro y asesinato de la pequeña Fátima, la menor de siete años que desapareció fuera de su colegio. Recientemente, una nueva revelación de los implicados generó indignación mundial, debido a que la mujer afirmó que se llevó a la menor para que su esposo no violara a sus hijas.

Su nombre completo es Fátima Cecilia Aldrighett Antón, una pequeña que empezaba a vivir y asistió por última vez a su colegio el pasado 11 de febrero en el barrio de Tulyehualco ubicado al sur de la Ciudad de México.

Según revelaron los medios mexicanos, tras el crimen, la cruel pareja buscó rentar un cuarto a un familiar identificada como Irma Reyes Castañeda, quien declaró que su sobrino Mario Alberto Reyes Nájera llegó a su vivienda con su pareja Gladis Giovana Cruz Hernández y se veía muy asustado.

Tía del homicida cuestionó a la pareja

La tía del homicida se percató que ambos eran buscados por la policía a raíz del asesinato. Ella los reconoció y decidió cuestionarlos sobre lo sucedido, con la intención que se entreguen a la policía.

“Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron ‘queremos hablar con ustedes’ y fue cuando subieron”, dijo Irma Reyes Castañeda, tía de Mario.

“Yo les pregunté les dije, ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, agregó Irma Reyes Castañeda, tía de Mario.

“Que quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña / dijo ‘es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos’”, precisó Irma Reyes.

Cabe resaltar que la tía reveló que minutos antes de que fueran detenidos, Giovana se arrodilló ante ella y le dijo que secuestró y asesinó a la niña Fátima junto a su esposo por miedo ya que él era muy violento con ella.

¿Cómo sucedió el crimen de Fátima en México?

Hasta el momento, se sabe que la niña desapareció cuando se encontraba fuera de la institución educativa, momento en el que una mujer se acercó, la tomó de las manos y empezó a caminar con ella, según la cinta de la cámara de seguridad.

La cinta muestra cómo ambas caminaron por varias cuadras, pero el recorrido completo no llegó a captarse, debido a que muchas de las cámaras no estaban en funcionamiento. La investigación reveló que la menor y la mujer terminaron en una casa, donde todos fueron interrogados.

Encuentran el cadáver de Fátima

El último sábado, el cadáver de Fátima fue reportado en la colonia Los Reyes, en Tlahuác. De acuerdo con los vecinos que comunicaron el hecho, los restos de la niña asesinada se encontraban en la orilla de un camino abandonado y tenían signos de violencia y tortura.