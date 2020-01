Turquía pretende legalizar la violación con ley “Cásate con tu violador”

Turquía sorprendió a propios y extraños a nivel mundial al presentar un polémico proyecto denominado “Cásate con tu violador”, que permitirá a los hombres acusados de tener relaciones sexuales con menores de 18 años evitar una pena de cárcel si se casan con sus víctimas.

Esta normativa, que se llevará al parlamento turco los últimos días de enero, ha desatado la indignación entre los colectiveros en defensa de los derechos de la mujer y algunos partidos de la oposición.

Estos consideran que la legislación no solo legitima y normaliza el matrimonio infantil, sino que también legaliza la violación. Además, aducen que allana el camino para el abuso infantil y la explotación sexual. Así lo recalca el Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

Uno de los argumentos de los defensores de esta nueva norma es que medidas de este tipo intentan proteger y salvaguardar el “honor” familiar.

Las acciones que realiza el gobierno turco “para eliminar la violencia contra la mujer” no han sido bien recibida por los movimientos feministas del mencionado país. En diciembre pasado siete mujeres turcas fueron detenidas en una de las protestas contra esta norma al corear “El violador eres tú”. Las autoridades se escudan de las críticas de este abuso al considerar que las mujeres atacaban al Estado.

No es la primera vez que Turquía pretende normalizar los casos de violencia sexual. En el 2016, presentó un proyecto de ley parecido, pero no salió adelante tras provocar una oleada de indignación no solo en el país, sino en todo el mundo.

Opresión de gobierno turco a mujeres