Señales que delatan baja autoestima en tus hijos

La baja autoestima no es exclusiva de los adultos. Muchos niños la pueden padecer sin que sus padres se den cuenta del problema, por eso es importante leer sus actitudes para descubrir posibles señales.

La autoestima se basa en la percepción que cada uno tiene de sí mismo. La autoconfianza y el amor propio nos ayudarán a tener una alta autoestima, sin embargo, en el caso de los niños, a veces es descifrar cuándo los más pequeños del hogar sufren este grave problema.

“La baja autoestima tiene causas como una crianza muy estricta, eventos traumáticos o dolorosos, dificultades sociales, sentimientos de inseguridad, entre otros. Los escolares con baja autoestima no tienden a ser participativos o les resulta muy difícil integrarse a un grupo”, señaló Víctor Ramírez, psicólogo educacional.

El niño dice que `sí´ a todo

Un niño es curioso por naturaleza. Por eso, está constantemente preguntando por todo. Si el niño acepta todo sin cuestionar ni protestar, es un signo de alarma.

Hace las cosas por aprobación

El que un pequeño se sobre esfuerza en algo para que sus padres se sientan orgullosos está mal. Se le debe incentivar al niño a realizar las actividades que le gustan y lo hagan sentir satisfecho consigo mismo.

Tiene miedo a las críticas

Un niño que se vuelve exageradamente perfeccionista o competitivo deja de vivir en su infancia; ya que, comienza a enfocarse demasiado en sus errores y vivir con miedo a equivocarse.

Es inseguro y muy dependiente

Si el pequeño repite todo el tiempo “no voy a lograr hacer eso, mejor hazlo tú”, puede ser una alerta de baja autoestima. Por ello, los padres deben tratar de impulsar a sus hijos a que ellos pueden lograr lo que se propongan.

Poco sentido del humor

No es normal que un niño esté todo el tiempo serio o molesto y que no vea el lado bueno de las cosas. Esto solo es una señal de que el niño se está preocupando excesivamente por cosas (como el fallar) que no corresponden a su edad.

Dificultad para hacer amigos

Cuando hay retraimiento social en el niño o este quiere obligar a sus amigos a hacer lo que él quiera mediante la fuerza, se puede estar forjando una personalidad agresiva en el niño, por lo que es recomendable acudir a un psicólogo lo antes posible.