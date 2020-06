Carta para un padre ausente: "Es hora de perdonar y dejarte ir"

Yo no celebro el Día del Padre, aunque mi mamá supo llenar ese espacio que otros hogares tienen. Mi papá, largo tiempo ausente, siempre estuvo presente en mi cabeza, corazón y vida, porque no ejerció su papel y cuando quiso hacerlo el trabajo fue más duro para ambos.

Por eso, para ti que ya no estás en cuerpo, pero que tampoco estuviste a lo largo de mi vida, va esta carta.

"Querido papá:

Sí, querido papá, yo te quise y te quiero, a pesar de nuestras muchas diferencias. Siempre odié tu ausencia cuando era niña. Mientras salía del jardín y veía como a otras niñas las recogían sus papás, a mí me recogían mis hermanas, porque mamá debía trabajar el doble para llevar el dinero que tú te negaste a dar.

En mi niñez aparecías de tanto en tanto para inflarte el pecho y decir lo orgulloso que estabas de mí, pero yo no entendía y no sabía cómo empezar a querer a una persona a la que vagamente conocía. Mi mamá nunca te impidió entrar a casa, conocernos y aprender a amarnos como padre e hija, sin embargo, la situación nunca fue la mejor.

Agradezco que en lo académico siempre buscaste lo mejor para mí, me cambiaste de colegio porque pensabas que era lo mejor. Y nuevamente, nos sucedió que la comunicación no fue la mejor, la adolescencia siempre es un problema para los padres, cualquiera que estos fueran. Pero no puedo negar que verte en mi graduación de secundaria con los ojos brillosos me llenó de amor.

Si bien la mayor parte de mi vida estuviste ausente, los pocos momentos que pudimos compartir ya de adultos los aprecio mucho porque, aunque no concordamos en casi nada, entendía que me querías.

Yo renegué mucho tu ausencia, pero cuando estabas me enfurecía más no poder hablarte, contarte mis dudas, sueños y objetivos, porque para eso siempre estuvo mi mamá. Creo que de adulta busqué más veces estar a tu lado, conocerte, entenderte y amarte, pero la vida a veces es más injusta que los seres humanos.

La parca te llevó antes que podamos sanarnos y reconciliarnos. No me pude despedir de alguien que toda mi vida estuvo ausente, pero que sé que me amó a su modo, algo peculiar, bastante, debo decir. Sé que los problemas entre mi mamá y tú, eran entre ustedes y que en su momento no respondiste de la mejor manera y ya finalizando tu existencia buscaste ser mi padre y yo ser tu hija.

Los muchos resentimientos que tenía afloraron en este fecha, porque yo también quiero festejar con un papá, pero una vez la vida es más sabia y me dio una madre que aprendió a ser las dos cosas. Así que, tranquilo, perdono tu abandono, porque a pesar de todo fui afortunada de aprender a ser fuerte y a no dejarme caer ante la adversidad, porque supiste elegir bien a la mujer con la que te casaste y decidiste dejar.

¡Feliz Día del Padre! Sé que en otra parte te pondrán flores, pero yo no. Yo solo te pensaré sin rencor, solo con amor y paz, porque creo que es momento de dejarnos ir".