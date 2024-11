La vaselina es un producto ampliamente conocido y utilizado en el mundo de la belleza, pero a menudo es subestimado o no se le da el crédito que merece. Este versátil ungüento tiene muchas aplicaciones, y su simplicidad y efectividad lo han convertido en un aliado en numerosos trucos de belleza. Aquí te comentamos todo lo que no sabias sobre este productos que cuenta con varios beneficios, que no solo ayuda a tu piel, sino va mucho más que eso.