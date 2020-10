Kim Kardashian celebra su cumpleaños luciendo pantis transparentes con brillo

Kim Kardashian acaba de cumplir 40 años y para celebrar este hito en su vida, la socialité decidió usar un outfit sensual y brillante que encapsule el ánimo fiestero de la fecha.

La primera publicación que Kim Kardashian hizo en Instagram al cumplir cuarenta años, fue un video para promocionar su nueva colección de maquillaje inspirada en el Opal, su piedra de nacimiento. En el clip, la empresaria llevó unas leggings de tiro alto semi transparentes con miles de brillos, que combinó con un bikini claro y sandalias de tiras transparentes con plataformas.

Las leggings de tiro alto sin duda hicieron que Kim Kardashian brille, pero esta no es la primera vez que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' se anima a usar una prenda de esta naturaleza. El año pasado, Kim también lució un modelo similar que incluso cubrían sus pies, a modo de una pantimedia, que combinó con un top del mismo efecto y unas sandalias de tacón blancas.

De esta manera, Kim Kardashian no solo aboga por las pantis semi transparentes con brillos (las cuales sabemos que seguirán vigentes) sino que también, nos deja ver que ningún número va a cambiar su forma de vestir o cuan fabulosa ella se considera.