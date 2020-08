Ethel Pozo se declara fan del animal print con estos looks infalibles para combatir el frío

Ethel Pozo se encuentra al frente del magazine “América hoy” y como toda conductora de televisión conoce la importancia de mantenerse al día con las tendencias de la moda para lucir looks impecables.

La hija de Gisella Valcárcel ya nos había sorprendido anteriormente luciendo unas bellas vinchas, un accesorio en tendencia, a través de su cuenta de Instagram. Y esta vez ha demostrado su gusto por el animal print con estas dos opciones de invierno precisas para llevar este atemporal estampado.

En su primer outfit la presentadora de televisión utiliza el poder del animal print de leopardo en una chaqueta para levantar su outfit. Como recordamos una opción fácil y si no queremos arriesgar mucho es combinarlo con prendas básicas y de colores enteros.

Por ello Ethel Pozo empleó el delicado y precioso estampado de leopardo para darle un upgrade a su look compuesto por un sweater blanco humo con un jean a la cadera. Y para redondear su beauty look la empresaria utilizó su make up predilecto: cat eye y labial rosa.

De otro lado, en un segundo outfit la comunicadora de 39 años modeló el animal print en un precioso body que combinó con unos jeans denim y un trench coat con unas mangas ligeramente abullonadas que le dieron un toque divertido.

Asimismo, la conductora de televisión llevó una vincha en color negro mate que le otorgó un plus a su look. Y es que así como Ethel Pozo famosas como Magaly Medina, quien recientemente impactó con un vestido con una mix de estampados animal print fabuloso, no se pueden resistir ante el encanto de este diseño que nunca pasa de moda. ¿Y a ti wapa cómo te gusta llevar el animal print?