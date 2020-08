Marlene Favela y su hija irradian estilo y dulzura con un mismo outfit 'black and white'

Marlene Favela es una actriz que siempre derrocha estilo con cada outfit que comparte a través de su cuenta de Instagram. La mexicana no descuida ningún detalle en sus looks y ello lo demuestra no solamente en las prendas que utiliza sino también en las de su pequeña hija Bella.

Recientemente la actriz recordada por su papel en Gata Salvaje celebró su cumpleaños número 43, y como toda ocasión especial ameritaba un sublime look, y deslumbró con un precioso vestido de ‘polka dots’ que se mimetizó perfectamente con el de su primogénita.

Como recordamos esta no es la primera vez que la mexicana decide sincronizar su armario con el de su hija. La mexicana suele vestir a su menor con vestidos y además le coloca accesorios, claves de estilo que repite en sus propios looks.

Pero quizá el detalle más importante es que no busca utilizar el mismo modelo de vestido o prenda sino que trata de encontrar armonía en sus outfits al elegir prendas que se encuentren en una misma paleta de colores.

Para la celebración de los ocho meses de nacimiento de Bella Marlene Favela optó por vestido blanco de estilo clásico con diseños floreados y para su menor un vestido blanco con volantes y un lazo color celeste.

En esta ocasión se inclinó por una tendencia del pasado y enamoró a sus seguidores con un flamante vestido ‘black and white’ de dos piezas inmerso en ‘polka dots’. Mientras que para Bella eligió un look con los mismos tonos, pero en una versión diferente. Un delicado vestido de color negro en la parte superior y una falda con volantes blanco en la parte inferior. Para redondear el style de su pequeño le agregó una vincha oscura con un moñito y unos zapatos del mismo tono y con el mismo detalle que la hicieron lucir encantadora.

No cabe duda que próximamente Marlene Favela nos vuelva a cautivar con un nuevo look que nos devele algunas claves para combinar nuestra ropa con la de nuestros pequeños con mucho estilo.