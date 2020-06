Marlene Favela y su bebé de 8 meses lucen encantadoras al sincronizar sus outfits

Marlene Favela es una de las actrices que siempre nos deslumbra con outfits sofisticados y casuales a través de sus redes sociales. La mexicana a pesar de haber dado a luz hace ocho meses ha recobrado su figura en poco tiempo y en su última instantánea lució un estilo muy particular al lado de su pequeña.

En Instagram enterneció a sus fans al combinar su look con el de su bebé de ocho meses para crear el match perfecto entre madre e hija. Mira todos los outfits con los que Marlene sincronizó estilos con su primogénita.

Marlene Favela y sus outfits sincronizados con su hija

La recordada actriz por su papel en Gata Salvaje eligió un vestido blanco con un lazo celeste para celebrar un mes más de vida de su pequeña. Además, le agregó un gorro que iba a juego con el vestido que ella portaba.

Marlene optó por un midi por debajo de la rodilla con un estampado floreado y un escote en V que la hicieron lucir espectacular junto a su hija. Y para darle un toque más estiloso le añadió unas plataformas con tiras negras.

No obstante, esta no ha sido la única vez que la mexicana ha sacado lo mejor de su estilo al posar al lado de su primogénita. En su anterior cumple mes la actriz no dudó en optar por un tono beige para sincronizar con el look de su hija. Aunque en esta versión prefirió algo más cómodo y ligero: un pantalón palazzo y un top. Claro, en el look de Bella no podía faltar un accesorio o detalle que realce su belleza. En este caso un lindo moño del mismo tono de su vestido y sus zapatos. ¿Y tú con cuál de sus dos looks te quedas?