Thalía presume las mascarillas 'glam' que puede utilizar para cada día de la semana

Thalía, quien recientemente estrenó el videoclip de ‘Estoy Soltera’ junto a Leslie Shaw, sabe muy bien que las mascarillas se han convertido en el implemento imprescindible de toda persona en estos tiempos de pandemia.

Pero, además, pueden reflejar el estilo personal de cada persona de acuerdo a los diseños de cada mascarilla. Y en su más reciente publicación de Instagram la mexicana compartió los modelos más estilosos que ella utiliza para cada día de la semana si quiere estar ‘glam’.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ eligió siete diseños distintos de cubrebocas que destacaban por su pedrería, brillo y colores oscuros que destacaban por sí solas. La actriz explicó que son modelos que fueron elaborados especialmente para ella.

Y es que Thalía como muchas celebridades prefieren llevar estilos de mascarillas más glamorosas para no perder su propio style a pesar de las vicisitudes de este nuevo contexto. Tal como Paris Hilton quien empleó una mascarilla arcoíris con destellos de colores durante su último paseo.

Uno de los modelos que llamó más la atención fue uno que llevaba su nombre en alto relieve en la parte superior adherido a unos lentes oscuros. La mascarilla destacó además por su resaltante tela animal print en dorado que Thalía lució junto al resto de diseños.

No cabe dudas que la mexicana prefiere apostar por looks que tengan un toque beauty y no le hagan olvidar su lado más glam. Asimismo, Thalía ha preferido mostrarse más al natural por lo que cuando se maquilla prefiere elegir claves minimalistas como un delineado de ojos que resalten la mirada. Y estos looks con sus cubrebocas más estilosos no fueron la excepción.